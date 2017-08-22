حقق روما وصيف البطل فوزا صعبا على مضيفه اتالانتا برغامو 1-0، واكتسح ميلان المتجدد مضيفه كروتوني 3-0 في بداية مشوارهما في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى بدأ الجيلاروسي المباراة بفرصتين جيدتين قبل ان تتحول السيطرة الى أصحاب الأرض لنحو 20 دقيقة أضاعوا خلالها كما كبيرا من الفرص.

وافتتح فريق العاصمة التسجيل بعد حصول لاعبه البلجيكي راديا ناينغولان على ركلة حرة نفذها بنجاح الصربي الكسندر كولاروف القادم اليه من مان سيتي (31).

واستغل ميلان الذي دفعت إدارته الصينية الجديدة مبالغ طائلة لتجديد الفريق حالة طرد مبكرة طالت المدافع فيديريكو تشيكيريني (3) الذي ارتكب خطأ ضد باتريك كوتروني وتسبب في ركلة جزاء افتتح منها العاجي فرانك كيسييه التسجيل (6).

ولم يطل الأمر كثيرا حتى أضاف كوتروني بنفسه هذه المرة الهدف الثاني اثر تمريرة عرضية من الاسباني سوسو تابعها برأسه في الشباك (18).

وبعد اقل من خمس دقائق، عزز سوسو بالهدف الثالث مستفيدا من تمريرة بطل اللقاء دون منازع كوتروني تابعها في اسفل الزاوية اليسرى (23) لينهي المباراة 3-0.

بدوره، حسم جاره انتر ميلان قمة المرحلة الاولى مع ضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة افتتحها قائده الارجنتيني ماورو ايكاردي من ركلة جزاء حصل (6).

وجاء الهدف الثاني عن طريق ايكاردي نفسه بعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة (15). وفي الشوط الثاني، وقع بيريسيتش على الهدف الثالث (79). وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، فشل لاتسيو المنتشي بفوزه بالكأس السوبر على حساب يوفنتوس، في زيارة شباك ضيفه المجهول الهوية سبال 2013 القادم من الدرجة الثانية، واكتفى بالتعادل السلبي معه، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ساسوولو مع جنوى.