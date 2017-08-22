استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الرائعة، وقاد فريقه الجديد باريس سان جرمان الى فوز ساحق على ضيفه تولوز 6-2 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله هدفين ومساهمته في تمريرتين حاسمتين وتسببه بركلة جزاء.

ورفع سان جرمان رصيده الى 9 نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع موناكو حامل اللقب وسانت اتيان، لكنه يتفوق على الاخيرين بفارق الاهداف.

وادرك نيمار التعادل 1-1 لسان جرمان بكرة مرتدة من الحارس البان لافون (31) بعد ان افتتح العاجي ماكس غرادل التسجيل لتولوز (18).

ومرر البرازيلي كرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني سجله ادريان رابيو(35).

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم لاعب وسط بي اس جي ماركو فيراتي.

لكن ذلك لم يمنع اصحاب الارض من الحصول على ركلة جزاء اثر عرقلة نيمار داخل المنطقة انبرى لها الهداف الاوروغوياني ادينسون كافاني مسجلا الهدف الثالث لفريقه (75).

ورد تولوز مستغلا النقص العددي مقلصا النتيجة الى 2-3 بكرة رأسية من كريستوفر جوليان (78).

لكن سان جرمان ضرب بقوة في الدقائق الـ 12 الاخيرة مسجلا ثلاثة اهداف ولا اروع بدأها البديل الارجنتيني خافيير باستوري (78).

ونفذ نيمار بحرفنة ركلة ركنية تابعها لافين كيزاوا بضربة مقصية رائعة داخل الشباك (84) قبل ان يختتم نيمار مهرجان الاهداف بهدف سيبقى عالقا طويلا في ذاكرة انصار سان جرمان عندما راوغ عدة مدافعين داخل المنطقة بحركات فنية رائعة قبل ان يسدد الكرة بيسراه داخل الشباك.

في المقابل، اهدر مرسيليا اول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه على ملعبه فيلودروم في فخ التعادل مع انجيه 1-1.

ولم يقدم مرسيليا عرضا جيدا وقد افتتح له التسجيل الكاميروني كلينتون موا نجي (17)، لكن الكاميروني الاخر كارل توكو ايكامبي ادرك التعادل لانجيه في الدقيقة 71 بتسديدة قوية زاحفة بيسراه.