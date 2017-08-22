وجه المهاجم البرازيلي نيمار انتقادات لاذعة لإدارة ناديه السابق برشلونة الاسباني، معتبرا ان الأخير «يستحق أفضل بكثير» من مديريه الحاليين، وذلك بعد أسابيع من انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال جوهرة السيليساو ان مسؤولي النادي الكاتالوني «ليسوا الأشخاص الذين يجب ان يكونوا في مواقعهم».

وأضاف «أريد ان أقول الحقيقة، انا حزين جدا»، متابعا «أمضيت أربعة أعوام هناك وكنت سعيدا. في البداية، كنت سعيدا، أمضيت أربع سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدا. لكن معهم (المديرين)، كلا».

وشدد على ان برشلونة «يستحق أفضل بكثير والعالم كله يعرف ذلك».

وانضم نيمار (25 عاما) الى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي عام 2013، وانتقل في أوائل أغسطس الى باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، في مقابل 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

وخاض المهاجم الدولي الأحد المباراة الأولى مع فريقه على ملعبه بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية، وهي الثانية له بالاجمال معه. ولايزال البارسا يعمل على تعويض انتقال نجمه الدولي، ويسعى الى استقطاب البرازيلي كوتينيو من ليفربول الانجليزي والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند دون نجاحه في ذلك بعد.

وضم برشلونة هذا الشهر البرازيلي باولينيو قادما من غوانزو الصيني مقابل 40 مليون يورو، في صفقة لم تلق ترحيبا واسعا في أوساط المشجعين الكاتالونيين، لاسيما لجهة قيمتها الكبيرة.

وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام كاتالونية، ان أكثر من 80% من مشجعي النادي يرون ان 20 مليون يورو كانت كافية لباولينيو.

ورفض نيمار التعليق على أداء برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال «لا يمكنني ان أتحدث (عن الموضوع) وأنا حاليا في ناد آخر. لا أعرف ماذا يجري هناك، الا انني أرى ان زملائي السابقين يشعرون بالحزن، وهذا ما يجعلني حزينا لأن لدي العديد من الأصدقاء هناك».

أضاف «آمل ان تتحسن الأمور لصالح برشلونة».