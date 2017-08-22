خاض اللاعب الغاني كيفن برينس بواتنغ مباراته الأولى مع ناديه الجديد اينتراخت فرانكفورت الالماني، وذلك ضد مضيفه فرايبورغ ضمن المرحلة الأولى من بطولة ألمانيا لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا صعبا على ضيفه كولن 1-0.

وكان فرانكفورت أعلن الجمعة تعاقده مع الدولي الغاني البالغ من العمر 30 عاما، بعد يومين من إعلان فسخ عقده مع نادي لاس بالماس الاسباني «لأسباب شخصية».

ورغم خوضه حصة تدريبية واحدة فقط مع زملائه الجدد، دخل بواتنغ، وهو الأخ غير الشقيق لمدافع بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا جيروم بواتنغ، وتطلق عليه الصحافة كنية «الولد الشقي»، في الدقائق الخمس والعشرين الأخيرة من المباراة.

وساهم بواتنغ الذي يحمل الجنسيتين الالمانية والغانية في صنع فرص لفريقه، بأول مباراة يخوضها اللاعب في البوندسليغا منذ مايو 2015.

وخلت المباراة من الفرص الجدية باستثناء هدف في الشوط الأول لفرايبورغ، ألغاه الحكم بعدما أظهرت الاستعانة بتقنية الفيديو، ان أحد لاعبيه كان متسللا.

وفي مباراة ثانية، فاز مونشنغلادباخ بصعوبة على كولن بهدف يتيم سجله المدافع الدولي السويسري نيكو الفيدي في مستهل الشوط الثاني بعدما قام بمجهود فردي داخل المنطقة وسدد الكرة بيمناه في قلب المرمى (49).