بدأ برشلونة مسيرته في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بالفوز 2-0 على ريال بيتيس في المباراة الأولى باستاد نو كامب بعد الهجمات الدامية في العاصمة الكاتالونية وبلدة كامبريلس.

كما استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو الاحتفاظ باللقب بفوزه 3-0 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

في اللقاء الاول، حول الين توسكا مدافع بيتيس تمريرة عرضية من النشيط جيرار ديلوفو بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 36 كما صنع لاعب ايفرتون السابق العائد إلى ناديه القديم الهدف الثاني الذي سجله سيرجيو روبرتو في الدقيقة 39.

وكان ليونيل ميسي مسؤولا عن الإبداع في برشلونة ووضعت مسؤولية أكبر على عاتقه في ظل غياب لويس سواريز وأندريس انييستا، لكن إطار المرمى حرم اللاعب الأرجنتيني من التسجيل في ثلاث مناسبات في الشوطين.

ورغم الفوز كانت الأجواء كئيبة في ستاد كامب نو قبل وأثناء المباراة مع حضور 56480 مشجعا فقط رغم أن سعة الستاد تصل إلى 99 ألفا.

وأعلن النادي أنه منح جماهيره حق إعادة التذاكر بعد هجمات يوم الخميس الماضي التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100.

وأحيا لاعبو البارسا ذكرى الضحايا بارتداء قمصان كتب عليها «برشلونة» بدلا من أسمائهم.

وفي اللقاء الثاني، انطلق ديبورتيفو بقوة على ملعبه لكنه أهدر ثلاث فرص مبكرة لمباغتة حامل اللقب.

وسدد لوكا مودريتش كرة ارتدت من الحارس روبن مارتينيز لينقل كريم بنزيمة الكرة إلى غاريث بيل الذي سدد في المرمى الخالي ليضع ريال في المقدمة في الدقيقة 20.

وبعدها فرض الملكي الزائر هيمنته وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني بعد سبع دقائق ليكلل عملا رائعا بعد 44 تمريرة.

واستقبل توني كروس تمريرة بيل ليودع الكرة الشباك مضيفا الهدف الثالث في الدقيقة 62 بينما أكمل فلورين أندوني مهاجم ديبورتيفو أمسية سيئة ليهدر ركلة جزاء في الرمق الأخير قبل أن يطرد راموس لحصوله على إنذار ثان قبل صفارة النهاية.