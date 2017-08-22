يدخل سلتيك الاسكتلندي مواجهته اليوم في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع ضيفه استانا الكازاخستاني مرتاحا لفوزه العريض 5-0 ذهابا.



ويقدم النادي الاستكلندي الذي يقوده المدرب السابق لليفربول برندن رودجرز، أداء لافتا محليا، اذ لم يخسر في 52 مباراة متتالية، آخرها السبت بفوزه على كيلمارنوك 2-0 وفي هذا الموسم، تلقى سلتيك الذي حقق الثلاثية المحلية الموسم الماضي (الدوري والكأس وكأس الرابطة)، هدفا واحدا فقط في تسع مباريات.

واعتبر جيمس فوريست، جناح سلتيك ومسجل هدفه الأول في الذهاب، ان على فريقه عدم التراخي في الاياب، موضحا «علينا ان نتأكد من ان نكون جيدين وإيجابيين في بداية المباراة، ونأمل في تحقيق نتيجة ايجابية».

أما نيس الفرنسي فيواجه مهمة صعبة أمام نابولي الايطالي الذي هزمه في الذهاب 2-0 على ملعبه «السان باولو» في ايطاليا، الا ان الفريق الفرنسي سيخوض المباراة بتشكيلة معززة تضم المهاجم الايطالي العائد من الاصابة ماريو بالوتيلي، والوافد الجديد الهولندي ويسلي شنايدر المنتقل هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي.

وخاض شنايدر الذي أحرز لقب دوري الابطال مع انتر الايطالي عام 2010، أول مباراة له مع نيس في بطولة فرنسا السبت والتي انتهت بفوزه على غانغان 2-0.

وقال شنايدر الذي يحمل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (131 مباراة)، «شعوري جيد، لاسيما مع الفوز أما بالنسبة الى أدائي، فأنا أعرف انه يمكنني تقديم أداء أفضل».

وأضاف «كانت هذه المباراة الأولى بالنسبة إليّ وعلي أن أتعرف الى الزملاء بشكل أفضل ومازلت في حاجة الى بعض الوقت».

ويسعى إشبيلية الاسباني الى المشاركة في دوري الأبطال للموسم الثالث تواليا، عندما يستقبل اسطنبول باشاك شهر التركي.



وتقدم الفريق الاسباني الذي توج بلقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» لثلاثة مواسم متتالية (بين 2014 و2016)، ذهابا في تركيا 2-1، علما ان الفريق التركي لم يحقق أي فوز على المستوى القاري خارج ملعبه.