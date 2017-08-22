أحرز البلغاري غريغور ديميتروف أبرز ألقابه في دورات التنس، بفوزه على الاسترالي نيك كيريوس في نهائي دورة سينسيناتي الأميركية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة، بينما حرمت الاسبانية غاربيني موغوروتسا الرومانية سيمونا هاليب انتزاع صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات.



وتفوق ديميتروف المصنف سابعا في الدورة، على كيريوس بنتيجة 6-3 و7-5 في النهائي الذي أقيم اول من امس، وذلك بعد ساعات من تغلب موغوروتسا الرابعة بسهولة على هاليب الثانية 6-1 و6-0 في نهائي السيدات.



وتمكن اللاعب البلغاري من إحراز لقبه الثالث هذه السنة بعد دورتي بريزبين الاسترالية وصوفيا البلغارية، علما انه حقق في النهائي فوزه الرابع والعشرين على الملاعب الصلبة في 2017.



وكانت المباراة بين ديميتروف (26 عاما) وكيريوس (22 عاما)، النهائي الأبرز في دورات المحترفين، الذي يجمع بين لاعبين ولدا في التسعينيات من القرن الماضي.

موغوروتسا تقتل أحلام هاليب

وفي محاولتها الثالثة لانتزاع صدارة التصنيف هذه السنة، سقطت هاليب أمام عقبة موغوروتسا حاملة لقب بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث دورات «الغراند سلام» لهذا الموسم. واحتاجت الاسبانية البالغة 23 عاما، الى 56 دقيقة فقط للتغلب على الرومانية التي فشلت في انتزاع صدارة التصنيف العالمي عندما خسرت نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو، وفي ربع نهائي ويمبلدون أمام البريطانية جوهانا كونتا.

«الماتادور» استعاد الصدارة

استعاد الإسباني رافايل نادال (31 عاما) امس صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، للمرة الأولى منذ يوليو 2014، بينما دخل البلغاري غريغور ديميتروف نادي العشرة الأوائل غداة إحرازه لقب دورة سينسيناتي الاميركية.

وأمضى نادال 141 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي الذي احتله للمرة الأولى في أغسطس 2008. الا ان الاسباني عانى في الأعوام الماضية من إصابات متكررة في الركبة، وتراجع في التصنيف الى المرتبة العاشرة في منتصف العام 2015.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- الاسباني رافايل نادال 7645 نقطة

2- البريطاني أندي موراي 7150 نقطة

3- السويسري روجيه فيدرر 7145 نقطة

4- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5690 نقطة

5- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5325 نقطة

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4470 نقطة

7- الكرواتي مارين سيليتش 4155 نقطة

8- النمساوي دومينيك تييم 4030 نقطة

9- البلغاري غريغور ديميتروف 3710 نقاط

10- الياباني كي نيشيكوري 3195 نقطة.