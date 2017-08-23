خرجت المواجهة بين الستي وايفرتون ببعض الأرقام:

- هدف سترلينغ هو الأول الذي يدخل مرمى إيفرتون هذا الموسم بعد 441 دقيقة عذراء في كافة المسابقات.

- الإنجليز يسيطرون: حيث بدأ إيفرتون مواجهة السيتي بتشكيل يتواجد فيه 8 لاعبين إنجليز، لأول مرة في البريمييرليغ منذ 20 عاما، وبالتحديد منذ جولة البوكسينغ داي عام 1997.

- ظهور مورينيو: تواجد البرتغالي مدرب مان يونايتد في مدرجات ملعب الاتحاد لمشاهدة المباراة، ومن المقرر أن يواجه الشياطين الحمر، التوفيز، في الجولة الخامسة.

- فشل أغويرو، مهاجم مان سيتي في هز شبك إيفرتون للمرة السابعة على التوالي، لتصبح أطول سلسلة جفاف للمهاجم، أمام أحد فرق الدوري الممتاز.