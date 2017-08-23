يخوض نادي ليفربول الانجليزي اليوم إياب الدور الفاصل المؤهل الى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام ضيفه هوفنهايم الالماني سعيا لحسم تأهله بعد فوزه ذهابا 2-1.

ويعود لاعبو المدرب الالماني يورغن كلوب الى ملعبهم «أنفيلد» بعدما فازوا ذهابا في المانيا بهدفين لترنت ألكسندر-أرنولد من ركلة حرة مباشرة، وهدف للمدافع الالماني هافارد نوردتفايت خطأ في مرمى فريقه، مقابل هدف وحيد لهوفنهايم سجله مارك أوث.

وقام كلوب بإجراء تغييرات على تشكيلته الاساسية أمام كريستال بالاس السبت في المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز (1-0)، استعدادا للمباراة المنتظرة التي ستمنح الفريق فرصة خوض غمار أبرز مسابقة قارية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

وقال كلوب الذي فاز فريقه باللقب الأوروبي خمس مرات آخرها عام 2005، ان «الأداء والنتيجة لم يكونا مثاليين، بل بعيدين عن ذلك. لا يزال لدينا الكثير للقيام به» في مباراة الاياب.

والى جانب الأداء على أرض الملعب، لا يزال الريدز منخرطا في مد وجزر مع نادي برشلونة الساعي الى ضم لاعب «الحمر» البرازيلي فيليبي كوتينيو، الغائب منذ فترة بسبب إصابة في ظهره.

وضمن سعيه لتعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، يضع البارسا نصب عينيه ضم كوتينيو وتقدم حتى الآن بثلاثة عروض وصلت قيمة آخرها الى 124، 7 ملايين يورو.

من جهته، بدأ هوفنهايم موسم 2017-2018 ضمن الدوري الالماني بفوز 1-0 على ضيفه فيردر بريمن، وأكد لاعبه كريم دميرباي انه وزملاؤه لم يفقدوا الأمل في بلوغ دوري الابطال.

وقال: «يمكننا ان نحقق أمرا استثنائيا هناك على ملعب ليفربول يمكننا ان نقلب الأمور رأسا على عقب وسنقوم بكل شيء لأجل ذلك».