أقر نادي مرسيليا الفرنسي بفشله في تلبية رغبة رودي غارسيا المدير الفني للفريق في التعاقد مع أوليفيه جيرو نجم أرسنال بعد مفاوضات طويلة للغاية.

وقال جاك هنري إيرو: «جيرو لاعب قيمته كبيرة في سوق الانتقالات، وبالفعل كانت لدينا رغبة كبيرة في ضمه، ولكن تقبلنا قراره بالاستمرار في إنجلترا لأنه يلعب بأحد أكبر أندية البريمييرليغ».

وأضاف: «لذا وجدنا صعوبة كبيرة في إقناعه بالعدول عن رغبته، لدينا خطة طموحة، أكبر كثيرا من المشروع السابق، ولكن المسؤولية كبيرة علينا، لإثبات أننا نستطيع النجاح».

وعزز نادي مرسيليا هجومه هذا الصيف، بضم فالير جيرمان قائد فريق موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

واستهل مرسيليا مشواره في الدوري، بحصد 7 نقاط في أول 3 جولات بالفوز في مباراتين وتعادل وحيد، ويحاول تكوين فريق قوي، استعدادا لمشاركته في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).