أكد أجوستي بينيديتو المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن الإدارة الحالية للنادي الكتالوني تمر بلحظات خطيرة للغاية.

وأوضح بينيديتو أن إدارة البارسا كانت لديها فترة الصيف بأكملها من أجل إبرام صفقات جديدة لكن يبدو أن الفريق الكاتالوني لن يختلف عما كان عليه العام الماضي.

وقال «لقد وضعوا مسألة تجديد ميسي، اللاعب الأهم، في ذيل القائمة وحتى الآن لم يوقع، هذا مقلق، قضية ليو قد تكون أسوأ من قضية نيمار، لأنه سيكون من حقه الرحيل مجانا بداية من أول يناير المقبل».

وأشار بينيديتو إلى أن مستقبل البرغوث بات مجهولا، واستطرد «ميسي أراد دائما فريقا قادرا على المنافسة».

وأوضح «الانطباع السائد هو أن الإدارة لا تعرف ما تبحث عنه في سوق الانتقالات، هناك بعض الفوضى، والآن يبدو أن جان سيري في الطريق، وبه سيكون لدينا 11 لاعبا في وسط الملعب، فقدنا نيمار وتعاقدنا مع باولينيو».