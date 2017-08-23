أعلن نادي هانوفر الصاعد حديثا للدوري الألماني إبرام صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناثاس كريستيان من روبين كازان الروسي.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تشكل رقما قياسيا في تاريخ هانوفر، حيث تبلغ 9 ملايين يورو.

وأعلن هانوفر عن إبرام الصفقة، وقد أوضح أن لاعب ريال سوسييداد الإسباني السابق البالغ من العمر 28 عاما وقع عقدا يستمر حتى عام 2020.

وقال هورست هيلدت مدير الكرة بنادي هانوفر: «أينما كان يلعب، كان يسجل أهدافا، نتوقع أن يقدم الشيء نفسه في هانوفر».

وكانت الصفقة القياسية السابقة لنادي هانوفر تتمثل في تعاقده مع خوسيلو من هوفنهايم عام 2014 مقابل 5 ملايين يورو.