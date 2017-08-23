أكدت شبكة «سكاي ألمانيا» أن نادي برشلونة الإسباني قد رفع عرضه المالي من أجل ضم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
وتابعت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية بأن البارسا رفع عرضه إلى 130 مليون يورو حتى يرضي طموحات النادي الألماني وطلباته المادية.
ديمبلي منقطع عن تدريبات دورتموند الجماعية ويرغب في الرحيل ولكن لن يتم التفريط بخدماته قبل الحصول على المناسب.
وتمت معاقبة الفرنسي الشاب من قبل ادارة دورتموند بسبب الغياب عن التدريبات ولكنه مازال مصمما على التواجد في كامب نو بالموسم الجديد.