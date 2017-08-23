ذكرت المحكمة الادارية الرياضية في اسبانيا (تاد) الثلاثاء انها رفضت الاستئناف الاخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، بشأن قرار ايقافه خمس مباريات بسبب دفعه الحكم.



وقال متحدث باسم تاد لوكالة فرانس برس "ابلغت الاطراف (بالرفض) سواء ريال مدريد او الاتحاد الاسباني لكرة القدم. المحكمة الادارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار ايقاف رونالدو خمس مباريات".



وطرد رونالدو في مباراة ذهاب الكأس السوبر الاسبانية التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه برشلونة في معقله كامب نو 3-1، وعوقب بالايقاف خمس مباريات امضى منها اثنتين في اياب الكأس نفسها (2-صفر) والمرحلة الاولى من الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3-صفر).



وبقي امام رونالدو تنفيذ العقوبة في ثلاث مباريات في الدوري ضد فالنسيا، ليفانتي وريال سوسييداد، لكن بامكانه المشاركة في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا التي توج بها الفريق الملكي في الموسمين الماضيين، في 12 او 13 سبتمبر.



وسجل رونالدو في تلك المباراة الهدف الثالث بعد نزوله بديلا (80) فنزع قميصه احتفالا ونال بطاقة صفراء، ثم سقط بعد قليل داخل المنطقة نتيجة احتكاك مع المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي فاعتبر الحكم انه يمثل واعطاه الانذار الثاني فما كان منه الا ان دفع سيد البساط من الخلف تعبيرا عن استيائه قبل ان يخرج من ارض الملعب، الامر الذي ادى الى معاقبته.



ورد النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم اربع مرات، الاسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي انه يتعرض "للاضطهاد"، معتبرا ان العقوبة "مبالغ فيها ومثيرة للسخرية".



وتردد صدى هذا الاجراء الانضباطي بحق رونالدو، في حين ان الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة تصنع السقوط من اجل الحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحرك ساكنا تجاهه.



وازدادت حدة الجدل الاحد بعد تلقي قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الانذار الثاني في المباراة مع ديبورتيفو لا كورونيا وطرد لمجرد اشتراك مع لاعب خصم على كرة هوائية.