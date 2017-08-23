أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء مقاضاة لاعبه السابق البرازيلي نيمار المنضم حديثا الى باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية عدم احترامه عقده، مطالبا اياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8.5 ملايين يورو.



وكان نيمار (25 عاما) انضم الى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ومدد في صيف 2016 عقده معه لخمسة أعوام. وشمل تمديد العقد مكافآت وحوافز للمهاجم الدولي.



وقال برشلونة في بيان «في هذه الدعوى القضائية، يطالب النادي باستعادة المبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة (للاعب) لتجديد عقده بسبب مخالفته بنود العقد، و8.5 ملايين يورو كتعويضات، و10% إضافية كفوائد».



وأوضح النادي الاسباني انه يطلب في القضية، ان يقوم باريس سان جرمان بدفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نيمار من ذلك.

وأشار الى ان الدعوى تم التقدم بها في 11 أغسطس أمام محكمة العمل في برشلونة، وتم إبلاغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بها، لمتابعتها مع الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الفرنسي.



وكان برشلونة رفض هذا الشهر، دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة الأولى من عقده الممدد.

كما يأتي الكشف عن الدعوى القضائية بعد يومين من توجيه نيمار المنتقل في أغسطس الى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، انتقادات حادة لمسؤولي النادي الكاتالوني.



وقال نيمار بعد خوضه المباراة الأولى على ملعب فريقه، وتسجيله هدفين في مرمى تولوز (6-2)، ان مسؤولي النادي الكاتالوني «ليسوا الأشخاص الذين يجب ان يكونوا في مواقعهم».



أضاف «أريد ان أقول الحقيقة، انا حزين جدا»، متابعا «أمضيت أربعة أعوام هناك وكنت سعيدا. في البداية، كنت سعيدا، أمضيت أربع سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدا. لكن معهم (المديرون)، كلا».

وشدد على ان برشلونة «يستحق أفضل بكثير والعالم كله يعرف ذلك».