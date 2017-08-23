أعلنت شركة فيراري تمديد عقد سائقها الفنلندي كيمي رايكونن لموسم 2018، ما يعني استمراره في القيادة لصالح فريقها المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد السنة المقبلة.



وجاء في البيان «تعلن فيراري ان سكوديريا فيراري (فريق الفورمولا واحد) جدد اتفاقه مع كيمي رايكونن»، مضيفة «سيخوض السائق الفنلندي بالتالي بطولة العالم للفورمولا واحد 2018 مع فيراري».



وسيكون الموسم المقبل الخامس تواليا لرايكونن مع الصانع الايطالي، علما انه كان سائقه أيضا بين 2007 و2009. وأحرز رايكونن الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين من العمر في أكتوبر ويصبح أكبر سائق حاليا، لقبه الوحيد في بطولة العالم مع فيراري عام 2007.



وعلى الرغم من تحقيقه نتائج جيدة هذا الموسم الى جانب زميله الالماني سيباستيان ڤيتل، لم يتمكن رايكونن منذ عودته الى فيراري عام 2014، من اعتلاء المركز الأعلى على منصة التتويج في السباقات.



ويعود آخر فوز له مع فيراري الى جائزة بلجيكا الكبرى 2009.