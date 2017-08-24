خطوة واثنتان ثم قفزة، كم كانت رائعة، تم خداع الحكم بنجاح وها هو يطلق صافرته محتسبًا ركلة جزاء، الفريق المنافس يتجمع حول الحكم لكنه مقتنع بقراره وأما اللاعب نفسه فيعرف من داخله أنه لم يمارس سوى الخديعة، تلك التي تسمى في كرة القدم «الغطس في منطقة الجزاء»، لا يستحق الحصول على ركلة جزاء بل يستحق إنذارًا لكن الحقيقة أنه بارع بل بارع جدًا فيما يقدمه، هو نفسه يعرف ذلك، وزملاؤه على دراية تامة بإمكانياته التمثيلية الرائعة، إنه الأورجوياني لويس سواريز، نجم هجوم برشلونة الإسباني، الذي روى بنفسه قصته مع الغطس إبان وجوده في ليفربول الإنجليزي، في كتابه Crossing The Line.

ويروي «سواريز»: «أكثر حادثة غطس أتذكرها كانت في مباراة مرهقة ضد ستوك سيتي على ملعب الأنفيلد (ملعب ليفربول) في أكتوبر 2012 وكنا متعادلين بدون أهداف، وفي بعض الأحيان يصيبك اليأس، فريقك ليس فائزًا، وتشعر أن لا شيء يأتي بنتيجة، وينتهي بك الأمر مستعدًا لتجربة أي شيء، وتفكر ركلة جزاء ستساعد، ثم تفكر كيف غطست هناك، المدافع لم يكن حتى قريب منك، هذا ما شعرت به بعد واقعة ستوك، شعرت بالذنب.

بعد ذلك، أحيانًا تفكر: (أنا أضر الفريق الآخر وهم لم يفعلوا أي شيء خاطئ)، الحقيقة أنني أشعر بسوء تجاه هذا الأمر، لكن على أرض الملعب كل شيء يحدث سريعًا جدًا، وتشعر أنك عليك أن تفعل شيئا، أي شيء.

بعد مباراة ستوك لم يقل لي زملائي شيئًا، لكن مدرب ستوك، توني بوليس، فعل، والحقيقة أنه كان محقًا، عندما شاهدت اللقطة لاحقًا فكرت: (لويس كيف غطست هناك؟)، الحكم لم يعطني بطاقة صفراء لكن كان عليه فعل ذلك، كنت أستحقها.

على أرض الملعب كان زملائي في ليفربول سيطالبون بركلة جزاء أيضًا حتى إن كانوا يعلمون أنها ليست كذلك، كل اللاعبين يفعلون ذلك في كل الأندية، ولم يقل لي أحد من قبل لا تغطس، زملائي كانو يعلمون أنني أفعلها لأحاول كسب أفضلية على المنافس وتقبلوها.

وكانت هناك حصص تدريبية كنت أغطس فيها من أجل المرح، وكان زملائي يقولون: (ليس هناك شىء، هو يغطس كالعادة)، وأحيانا كان لاعب آخر يقفز ويرتطم بالأرض، ليصرخوا فيه: (قم، أنت تعلمت هذا من سواريز).

وفي أحد الأيام أتى داني أجير (لاعب سابق في ليفربول) للتدريب ومعه ابنه ذو الخمس سنوات، وسألت ابنه إذا كان يريد أن يصبح لاعب كرة قدم حين يكبر وأجاب بنعم، ولدينا كل مبارياتنا على أسطوانات في غرفة الملابس في ميلوود، لذا اخترت واحدا لي وأنا ألعب وأعطيته له وقلت مازحًا: (خذ هذا يمكنك التعلم منه)، ورد داني: (لا، لا، هو يريد أن يصبح لاعب كرة قدم وليس غطاسًا أوليمبيًا).

الكثير من اللاعبين يقومون بهذا، وأعتقد أن الفارق الوحيد بيني وبينهم أنني حصلت على السمعة ومن الصعب التخلص منها، هناك لاعبون يغطسون أكثر مني بكثير، لكن أيضًا من الصعب أن تغير نفسك، بصرف النظر عن كم محاولاتك، يجب علي الاعتراف أنني أحب حين ينتقدني مدرب خصم ثم يقوم أحد لاعبيه بفعل الأمر نفسه، حينها هل يقول شيئًا؟ بالطبع لا.