تتجه الأنظار اليوم إلى إمارة موناكو حيث تشهد مناسبتين، الأولى تتمثل في سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، والمناسبة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى وهي الكشف عن أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي ويتنافس على الجائزة هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، وجيانلويجي بوفون.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هو المرشح الأبرز للفوز بلقب هذه الجائزة بعد تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الإسباني، كما فاز أيضا بلقب هداف البطولة برصيد 12 هدفا.

ويسعى «الدون» كريستيانو رونالدو الى فض الشراكة مع «البرغوث» ليونيل ميسي في الجائزة، اذ سبق للأرجنتيني أن ظفر بها عامي 2011 و2015، بينما اقتنص البرتغالي الجائزة عامي 2014 و2016 وهدفه تحقيقها للمرة الثالثة والانفراد بها كأكثر لاعب نجح في الحصول عليها. أما بوفون فلم يسبق أن حقق هذه الجائزة.

وخلال الحفل سيتم الكشف عن جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي يتنافس عليها كل من الإيطالي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس والذي شارك في 12 مباراة هذا الموسم واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 9 منها، وينافس بوفون على الجائزة كل من مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ وأوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن عن أفضل 3 مدافعين في البطولة وهم: الإيطالي بونونتشي لاعب نادي يوفنتوس والذي انتقل هذا الصيف إلى آي سي ميلان، وكذلك يوجد لاعبا ريال مدريد الإسباني سيرغيو راموس والبرازيلي مارسيلو.

وسيطر خط وسط حامل اللقب نادي ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب وسط في الموسم، حيث اختير توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو كأفضل 3 لاعبين وسط في دوري أبطال أوروبا لموسم 2016/2017.

وبالنسبة لجائزة أفضل مهاجم فقد تم تحديد كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى جانب باولو ديبالا لاختيار أفضل مهاجم من بينهم.

وفي الحفل سيتم أيضا الإعلان عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017.

وتتألف لجنة التحكيم من الصحافيين الرياضيين الذين يمثلون الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب المدربين الذين لعبوا دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. والمدربون لا يمكنهم التصويت للاعبين من فريقهم.