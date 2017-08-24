يتشبث نادي بوروسيا دورتموند الألماني بموقفه حيال نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا أنه لن يساوم نادي برشلونة الإسباني الراغب في ضمه، بل سيتخلى عنه فقط عندما يلبي الأخير قيمة الانتقال التي يطلبها.

ويدور الجدل حول الدولي الفرنسي الشاب (20 عاما) منذ أسابيع. وفي العاشر من أغسطس أوقفه دورتموند عن المشاركة في المباريات إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد مقاطعته التمارين، فيما بدا أنها محاولة منه للضغط على ناديه للقبول بانتقاله الى برشلونة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن دورتموند المتعاقد مع ديمبيلي حتى 2021، لن يتخلى عنه بأقل من 130 مليون يورو، علما أنه ضمه العام الماضي من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو فقط.

ورمى الرئيس التنفيذي لدورتموند هانس يواكيم فاتسكه بالكرة في ملعب برشلونة، قائلا «نحن مستعدون لبيعه، وما نريده موضوع على الطاولة (...)، وما لم يتم الوفاء بذلك سيبقى ديمبيلي معنا».

وأضاف بحزم في تصريحات صحافية: «لن نفاوض».