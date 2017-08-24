ذكرت المحكمة الادارية الرياضية في اسبانيا (تاد) أنها رفضت الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، بشأن قرار ايقافه خمس مباريات بسبب دفعه الحكم.

وقال متحدث باسم «تاد»: «أبلغت الأطراف (بالرفض) سواء ريال مدريد او الاتحاد الاسباني لكرة القدم. المحكمة الادارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار ايقاف رونالدو خمس مباريات».

ووصف رونالدو عبر تويتر هذا الرفض بأنه «قرار جديد غير مفهوم» وانه «ظلم»، واعدا بالعودة «اكثر قوة».

وطرد رونالدو في مباراة ذهاب الكأس السوبر الاسبانية التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه برشلونة في معقله كامب نو 3-1، وعوقب بالايقاف خمس مباريات أمضى منها اثنتين. وبقي امام رونالدو تنفيذ العقوبة في ثلاث مباريات في الدوري ضد فالنسيا، ليفانتي وريال سوسييداد.

من جانبها، رفضت لجنة العقوبات في الاتحاد الاسباني طعن ريال مدريد في البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها قائد الفريق سيرجيو راموس أمام ديبورتيفو وبذلك سيغيب عن اللقاء المقبل أمام فالنسيا.