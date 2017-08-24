يتصدر الفتى يوسوفا موكوكو (12 عاما)، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الالماني، ترتيب هدافي بطولة المانيا لكرة القدم دون 17 عاما، ويسرق الأضواء بموهبته البارزة.

وبعد ثلاث مراحل على انطلاق البطولة، سجل موكوكو ثمانية أهداف، وذلك بعد موسم من تألقه أيضا في بطولة دون 15 عاما، بحسب وكالة «سيد» الالمانية.

تظهر الأشرطة المصورة عنه، والمنتشرة عبر الانترنت، شابا ذا بنية جسدية ضخمة، ماهرا في المراوغة وهدافا من طراز نادر نظرا لسنه.

ولد الالماني ـ الكاميروني في 20 نوفمبر 2004 بحسب وثيقة الولادة الصادرة عن القنصلية الألمانية في ياوندي حيث أبصر النور. الا انه وبحسب «سيد»، يشكك البعض في صحة هذا التاريخ.

لا يشكك الاتحاد الالماني في عمره لكنه يحذر من الافراط في ترقيته في الفئات العمرية، معتبرا ان «المواهب مثل يوسوفا موكوكو استثناءات نادرة، وما هو استثنائي لا ينبغي تقليده بالضرورة. بالنظر لتطور اللاعب، يستحسن عدم تشجيع هذا النموذج في معظم الحالات».