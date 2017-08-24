أعلن واين روني، الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا لكرة القدم، امس اعتزاله اللعب دوليا، رغم استدعائه مجددا للمشاركة مع المنتخب.

وعرف روني (31 عاما) مسيرة ناجحة مع منتخب «الأسود الثلاثة» وتولى حمل شارة القائد، الا انه فقد موقعه في المنتخب بعد تراجعه الموسم الماضي ضمن خيارات مدرب فريقه السابق مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال روني في بيان أصدره «كان من الرائع ان يتصل بي غاريث ساوثغيت (مدرب المنتخب) هذا الأسبوع ليقول لي انه يريدني مجددا في تشكيلة انجلترا للمباريات المقبلة (...) لكن، وبعد التفكير طويلا ومليا، أبلغت غاريث انني قررت الاعتزال نهائيا من اللعب دوليا»، منهيا بذلك مسيرة دولية سجل خلالها 53 هدفا في 119 مباراة.

وأضاف اللاعب، الذي دافع عن ألوان المنتخب لأكثر من 14 عاما، «لطالما كان اللعب لمنتخب انجلترا مميزا بالنسبة لي. في كل مرة تم اختياري كلاعب او كقائد، كان امتيازا ويتعين علي شكر كل شخص ساعدني، لكنني اعتقد ان الوقت قد حان للرحيل».

وخاض روني مباراته الدولية الأولى ضد استراليا وديا في 12 فبراير 2003، وكان حينها أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب، اذ كان يبلغ من العمر 17 عاما و111 يوما فقط.

وأصبح في السادس من سبتمبر من العام نفسه أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب، وذلك في مباراة ضد مقدونيا (2-1) وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاما و317 يوما.

وخاض روني آخر مباراة دولية له مع المنتخب في نوفمبر 2016 ضد اسكتلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.