أبدى نادي باريس سان جرمان الفرنسي أسفه للدعوى القضائية التي رفعها نادي برشلونة الاسباني بحق مهاجمه البرازيلي نيمار.

وأشار النادي الباريسي في بيانه انه «أخذ علما، وفوجئ، بالبيان الصحافي الذي نشره نادي برشلونة لكرة القدم، وإعلانه الشروع في إجراء قضائي في اسبانيا بحق لاعبه السابق».

وشدد على انه «كما نيمار، احترم بصرامة مجمل القوانين والقواعد المطبقة، ولا يمكنه - مجددا - سوى ان يبدي أسفه لأسلوب نادي برشلونة لكرة القدم».

ميسي: لقد عاد

وبعد إعلان برشلونة عن تقدمه بالدعوى، نشر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب نيمار وزميله الاوروغوياني لويس سواريز علق عليها «لقد عاد...».

ويبدو ان ميسي ألمح الى تعليق زميله الاخر في برشلونة المدافع جيرار بيكيه الذي كتب على مواقع التواصل الشهر الماضي «سيبقى»، في محاولة منه لاقناع البرازيلي بالبقاء في صفوف برشلونة.

بدوره نشر نيمار على «انستغرام» مجموعة صور تظهره يزور زملاءه السابقين في الفريق الاسباني، على غرار ميسي وسواريز وبيكيه، ومعه مواطنه داني الفيش لاعب سان جرمان الحالي وبرشلونة السابق.

وكتب نيمار الى جانب صورته مع ميسي وسواريز «اصدقاء افتقدهم».