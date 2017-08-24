تأهل نابولي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه نيس بهدفين دون رد اول من امس ليكمل انتصارا 4-0 في مجموع المباراتين على الفريق الفرنسي.

وأحرز خوسيه كايخون ولورينتسو إينسيني هدفين في الشوط الثاني من مباراة إياب الدور الأخير لتصفيات دوري الأبطال لتصبح إيطاليا ممثلة بـ 3 فرق في مرحلة المجموعات.

وعانى اشبيلية على أرضه وتأخر بهدف دون رد أمام اسطنبول باشاك شهر التركي قبل أن يتعادل 2-2 إيابا ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وتفوق اولمبياكوس اليوناني على مضيفة رييكا 1-0 ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وبلغ سلتيك السكتلندي حامل لقب 1967 دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برغم خسارته أمام مضيفه أستانة الكازاخستاني 3-4 الثلاثاء في إياب الدور الفاصل (بلاي اوف).

ويقدم سلتيك الذي يقوده المدرب السابق لليفربول الايرلندي الشمالي برندان رودجرز، أداء لافتا محليا، إذ لم يخسر في 52 مباراة متتالية آخرها السبت بفوزه على كيلمارنوك 2-0.

وفي هذا الموسم، تلقى سلتيك الذي حقق الثلاثية المحلية الموسم الماضي (الدوري والكأس وكأس الرابطة)، هدفا واحدا فقط في 9 مباريات.

يوروبا ليغ

وتستكمل اليوم مباريات الإياب لبطولة يوروبا ليغ بعدة مواجهات أبرزها لقاء ميلان مع مضيفه سكنديا المقدوني (مباراة الذهاب انتهت 6-0 للفريق الإيطالي)، وكذلك أتلتيك بلباو الإسباني وباناثينايكوس اليوناني، وهايدوك سبليت الكرواتي وإيفرتون الانجليزي.