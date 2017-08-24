اقترب لاعب كرة القدم كليان مبابي من الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، امس سيدفع باريس سان جيرمان إلى مبابي راتبا سنويا ضعف المبلغ الذي عرضه ريال مدريد على اللاعب من قبل.

وأضافت الصحيفة: سيقوم سان جيرمان بسداد مبلغ 150 مليون يورو إضافة إلى 30 مليونا متغيرات لموناكو، بينما سيحصل مبابي على 20 مليون يورو سنويا. وأوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال مبابي إلى نادي العاصمة ستصل إلى 200 مليون يورو بينما كان ريال مدريد مستعدا لدفع 130 مليون يورو إضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات.