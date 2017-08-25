

أعلن خيرونا الإسباني الصاعد حديثا الى الدرجة الأولى في بطولة إسبانيا لكرة القدم ان المجموعة المالكة لنادي مان سيتي الانجليزي اشترت 44.3%من حصته، وانه سيصبح واحدا من فروعه في جميع أنحاء العالم.

واشترت مجموعة سيتي لكرة القدم ومجموعة خيرونا لكرة القدم حصة متساوية من اسهم نادي خيرونا (44.3%).

ويرأس مجموعة خيرونا لكرة القدم وكيل اللاعبين بيري غوارديولا، شقيق مدرب مان سيتي بيب غوارديولا.

وجاء في بيان لخيرونا على شبكة الإنترنت «ان مجموعة سيتي لكرة القدم ومجموعة خيرونا لكرة القدم باتتا أكبر مساهمين. الملاك الجدد وضعوا أهدافا للحفاظ وتعزيز وتنمية نادي خيرونا لكي يبقى طويلا في الدرجة الأولى».

ولم يكشف خيرونا عن قيمة الصفقة.

وعملية الشراء، التي حصلت على الضوء الأخضر من وزارة الرياضة الإسبانية، كانت ساهمت بالفعل في انتقال 5 لاعبين من مان سيتي إلى خيرونا على سبيل الإعارة هذا الموسم. وفاجأ خيرونا الجميع في مباراته الأولى في الدوري الإسباني في تاريخه الذي يمتد 87 عاما أتلتيكو مدريد بتعادله معه 2-2.