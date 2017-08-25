أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اول من امس ان البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي الجديد قدم طلبا امام غرفة حل النزاعات التابعة له، يطالب فيه ناديه السابق برشلونة الاسباني بدفع مكافآته.

وأكد المتحدث باسم الفيفا تلقي طلب نيمار، مشيرا الى انه «لايزال قيد التحقيق»، من دون تحديد موعد بدء الاجراءات.

وكان برشلونة رفض دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة الأولى من عقده الممدد، أي 31 يوليو 2017، وذلك بعد انتقال اللاعب الى باريس سان جرمان في الرابع من الشهر الجاري في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي في العقد.

واعتبر برشلونة انه «نظرا الى خرقه العقد فان النادي لن يدفع» المكافأة.



واعلن النادي الكاتالوني الثلاثاء الماضي انه سيقاضي نيمار لمخالفته شروط عقده معه، مطالبا اياه برد مكافأة تلقاها ودفع تعويض مالي.

وتقدم برشلونة في 11 الجاري، بدعوى قضائية أمام محكمة العمل في المدينة الكاتالونية، يطالب فيها «باستعادة المبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة لتجديد عقده بسبب مخالفته بنود العقد، و8.5 ملايين يورو كتعويضات، و10% إضافية كفوائد».

فرنسا

يجد باريس سان جرمان ونجمه الجديد البرازيلي نيمار نفسيهما امام اول اختبار كبير اليوم ضد سانت اتيان في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ولمع نيمار في المباراة الاولى الاسبوع الماضي ضد تولوز 6-2، فسجل هدفين وساهم في مثلهما وقدم عرضا فنيا رائعا اربك مدافعي تولوز في كل مراحل المباراة من البداية وحتى النهاية.



لكن سانت اتيان هو مع موناكو وسان جرمان الفرق الثلاثة الوحيدة التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية في المراحل الاولى، ويأمل مدربه لاعب وسط برشلونة سابقا اوسكار غارسيا الذي خلف كريستوف غالتييه في يونيو في نهاية الموسم الماضي، في اطالة شهر العسل من خلال نتيجة طيبة اقلها التعادل مع فريق العاصمة الساعي الى استعادة اللقب الذي فقده لصالح فريق امارة موناكو بعد ان تشبث به اربعة مواسم متتالية.

اسبانيا

وتفتتح اليوم المرحلة الثانية من الدوري الاسباني بمواجهتين تجمع الأولى ريال سوسييداد وفياريال، والثانية ريال بيتيس وسلتا فيغو.

ألمانيا

يواجه كولن ضيفه هامبورغ في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني.