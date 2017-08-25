وقع المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش من جديد عقدا لمدة سنة مع نادي مان يونايتد، كما اعلن الاخير امس.

وكان ابراهيموفيتش (35 عاما) غاب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته، تعرض لها خلال مواجهة اندرلخت البلجيكي في مسابقة «يوروبا ليغ» في ابريل الماضي.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن ابراهيموفيتش قوله «لقد عدت لكي انهي ما بدأت به. لطالما كانت نيتي ونية النادي بان استمر في صفوفه».

وكان مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو ألمح الى أن فريقه يفاوض من أجل التوقيع مجددا مع السويدي المخضرم، لكن اعتبارا من النصف الثاني للموسم الحالي، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي من اصابة في ركبته.

وكان ابراهيموفيتش افضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي وهو سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات وقاد فريقه الى احراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخضع المهاجم الذي انضم الى يونايتد الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، لجراحة في مايو وأكد جراحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب «لسنوات».