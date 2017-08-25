أكد الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال ان مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز بات جاهزا للعودة الى المباريات، وذلك قبل القمة التي تجمع الفريق بمضيفه ليفربول الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وغاب سانشيز عن المباريات الثلاث لفريقه هذا الموسم حتى الآن بسبب اصابة في عضلات البطن.

ويبقى عام واحد من عقد سانشيز ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين لتمديده حتى الآن، وفي حال لم يحصل ذلك فإن اللاعب سيصبح حرا في نهاية الموسم المقبل في ظل اهتمام عدد من الاندية به كمان سيتي وتشلسي.

وقال فينغر، الذي اكد مرارا ان اللاعب ليس للبيع، في مؤتمر صحافي «اليكسيس عمل بجهد للعودة مجددا وهو بات جاهزا».

وتابع «لم يلعب منذ فترة طويلة ولذلك سأقرر ماذا سأفعل به، ولكنه يبدو جاهزا للعب».

وغاب سانشيز عن المباراتين الأوليين في الدوري حيث فاز ارسنال في الاولى على ليستر سيتي 4-3 وخسر في الثانية امام ستوك سيتي 1-0.

وأوضح المدرب الفرنسي في هذا الصدد «انه يركز على عمله، انه يحب لعب كرة القدم ولا اعتقد انه تأثر بكل الضجة التي حصلت»، في اشارة الى اهتمام عدد من الاندية به.

وأضاف «ان لاعبين على هذا المستوى معتادون على الأمر، وبعضهم يتعامل معه افضل من غيرهم».

وتردد ان ارسنال مهتم بضم الفرنسي توماس ليمار من موناكو كبديل لسانشيز في حال قرر الرحيل، لكن فينغر اشار الى ان بطل الدوري الفرنسي «اقفل الباب امامنا».