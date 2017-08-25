

أعلن لاعب التنس الكندي ميلوش راونيتش المصنف عاشرا عالميا انسحابه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الاربع الكبرى، بسبب إصابة في المعصم.

وأوضح راونيتش على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي «أكن احتراما كبيرا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وزملائي المشاركين فيها، ولا يمكنني المشاركة في القرعة وأنا اعرف انني لا استطيع تقديم كامل جهدي بسبب الإصابة».

وتنطلق بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين المقبل، ويغيب عنها ايضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بسبب اصابة ستبعدهما حتى نهاية الموسم.