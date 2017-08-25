

رصد أمس اجتماع سري وخاص بين مسؤولي يوفنتوس الإيطالي ونظرائهم في برشلونة الإسباني بنزل «لو ميريديان» في مونتي كارلو بإمارة موناكو.

والأنباء القادمة من الإمارة تشير إلى جلسة تفاوضية بين الناديين من أجل محاولة إنهاء صفقة انتقال البرتغالي أندريه غوميش إلى فريق السيدة العجوز. وذكر أن هذه الصفقة تتم بمتابعة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وجوسيب ماروتا، المدير العام لنادي يوفنتوس. وأشارت التقارير الصحافية الى أن الاجتماع المنعقد في مونتي كارلو يجمع كل من بيب سيغورا، المدير الرياضي لبرشلونة، صحبة راؤول سانليهي والسكرتير الفني لفريق يوفنتوس فابيو باراتيسي (الممثل القانوني لماروتا). ويسعى باراتيسي منذ مدة طويلة لجلب غوميش (24 عاما) ليوفنتوس، خصوصا بعد أن فشل في ضمه للنادي الإيطالي في العام 2016. كما ذكرت تقارير أن يوفنتوس مستعد لدفع 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي البرتغالي.