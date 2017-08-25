قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ان مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا ستصب في خانة مساعدة الفريق على ضم لاعبين جيدين.

وفاز ليفربول على هوفنهايم 4-2 في مباراة الاياب بالدور التمهيدي الاخير ليتغلب على منافسه الالماني 6-3 في مجموع المباراتين ويضمن مكانا له في دور المجموعات بالبطولة الاوروبية لأول مرة منذ عام 2014.

وأضاف كلوب خلال مؤتمر صحافي أعقب اللقاء «هذا سيكون له تأثيره الكبير على سوق الانتقالات خاصة اذا ما واصلنا القيام بذلك بشكل أكثر اعتيادا».

وتابع «اذا ما تحدثت الى أي لاعب فانك ستجد ان الجميع (يذكر ذلك)... خاصة اللاعبين الذين تحدثنا إليهم. يجب الا نتحدث الى أي لاعب اقل في مستواه من لاعبينا..».

ويعتقد كلوب ان المشاركة في دوري الابطال تحمل مزيتين كبيرتين لان كبار اللاعبين، الذين يختارون دوما اللعب للاندية وفقا لمشاركتها في البطولات، سيكونون على استعداد للانتقال لليفربول اضافة لتمكن الفريق من الاحتفاظ بكبار اللاعبين.

واضاف كلوب «اعرف بعض الاشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف لكننا نقوم بالكثير من العمل..اذا ما تحدثت اليهم ستجدهم يقولون «‬لو كنتم تلعبون في دوري الابطال لكان الأمر اكثر اثارة لأنكم من الأندية العظيمة والمدرب ليس سيئا على الاطلاق...».

كما تأهل ايضا سبورتينغ لشبونة البرتغالي باكتساحه مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5-1، وكان الفريقان تعادلا ذهابا 0-0.

وحسم سسكا موسكو الروسي تأهله الى دور المجموعات بعد ان جدد فوزه على ضيفه يونغ بويز السويسري 2-0، بعد ان كان فاز ذهابا خارج ملعبه 1-0.

ولحق ابويل نيقوسيا القبرصي بركب الفرق المتأهلة بتعادله مع مضيفه سلافيا براغ سلبا، بعد ان كان فاز على ارضه ذهابا 2-0، وقره باخ الاذربيجاني برغم خسارته امام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2-1. وجاء تأهل قره باخ لأنه سجل هدفا خارج ارضه، اذ كان فاز ذهابا 1-0.