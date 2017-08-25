

يستهل مان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على أرضه ضد بورتون البيون من الدرجة الأولى، بحسب القرعة التي سحبت امس في العاصمة الصينية بكين وأسفرت عن أربع مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

وأقيمت قرعة الدور الثالث الذي تبدأ فيه الأندية المشاركة في المسابقتين القاريتين مشوارها فيه، في بكين بهدف تعزيز شعبية الكرة الإنجليزية في القارة الآسيوية، ولاسيما هذه المسابقة التي أصبحت لها شركة راعية جديدة وهي «كاراباو» التايلندية لمشروب الطاقة التي وقعت عقدا مع رابطة الدوري لـ 3 أعوام.

ومن المتوقع ألا يواجه يونايتد صعوبة في تخطي عقبة منافس خسر في 3 من مبارياته الأربع الأولى في دوري الدرجة الأولى، لاسيما في ظل المستوى الذي ظهر به فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مستهل الدوري الممتاز، حيث فاز في مباراتيه الأوليين بنتيجة واحدة 4-0، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1907-1908.

وستكون المواجهة الأبرز في الدور الثالث بين ليفربول وليستر سيتي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي على ملعب الأخير، فيما يحل جار يونايتد مان سيتي ضيفا على وست بروميتش البيون، على أن يتواجه تشلسي بطل الدوري مع نوتنغهام فورست (اولى)، وأرسنال بطل الكأس مع دونكاستر روفرز (ثانية).

قرعة الدور الثالث