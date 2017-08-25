أعلن شركة «ديلويت» لتدقيق الحسابات الخميس ان انتقالات اللاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بلغت رقما قياسيا قدره 1.17 مليار جنيه استرليني (1.57 مليار دولار).

ويقفل باب الانتقالات الصيفية في 31 الجاري.

وكان الرقم القياسي السابق لسوق الانتقالات سجل العام الماضي (1.165 مليار جنيه).

واستفادت اندية الدوري الممتاز من حقوق البث التلفزيوني التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 8.3 مليارات جنيه استرليني (10.8 مليارات دولار و9.3 مليارات يورو)، والتدفق غير المسبوق للإيرادات من الداخل والخارج، ما اتاح لها دفع مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها.

وقال مستشار ديلويت كريس ستنسون «ان مستوى النفقات في سوق الانتقالات الصيفية كان استثنائيا، ولكن التحليل استنادا الى العائدات القياسية للبث والعقود التجارية وعائدات المباريات، يظهر ان اندية الدوري الممتاز تنفق وفقا لامكانياتها».

وتابع «ان قدرتها على تحقيق هذه الايرادات القياسية وجذب افضل المواهب في العالم لا تزال تعزز سمعة الدوري الممتاز كأكثر دوريات كرة القدم في العالم نجاحا من الناحية التجارية».

وكان سيتي الفريق الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية وتجاوز حتى الآن الرقم القياسي الإنجليزي لفريق واحد في موسم انتقالات واحد حيث أنفق بحسب التقديرات أكثر من 220 مليون يورو.

كما أنفق تشلسي حتى الآن حوالي 140 مليون يورو بضمه مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني الفارو موراتا لمدة 5 اعوام في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، كما ضم النادي اللندني لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي الدولي تييمويه باكايوكو لمدة خمسة مواسم والمدافع الألماني انتونيو روديغر من روما الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو من مان سيتي.

ودفع مان يونايتد 146 مليون جنيه استرليني لضم ثلاثة لاعبين، منهم 75 مليونا من أجل ضم مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وابرم ارسنال صفقة قياسية بالنسبة له بانفاقه 60 مليون يورو لضم المهاجم الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون.

وحطم ليفربول رقمه القياسي في سوق الانتقالات من أجل ضم الجناح المصري محمد صلاح من روما الإيطالي في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.

وجعل توتنهام المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيز أغلى لاعب ينتقل الى صفوفه في تاريخه، بعد أن دفع مبلغا قياسيا قدره 42 مليون جنيه استرليني الى أياكس أمستردام الهولندي للحصول على خدماته.

وكان ايفرتون بدوره ناشطا في سوق الانتقالات وانفق 140 مليون جنيه استرليني، منها صفقة قياسية بنحو 55 مليونا لضم لاعب الوسط الايسلندي جيلفي سيغوردسون من سوانسي سيتي.

لكن ستنسون يعتقد ان هذه المبالغ غير المسبوقة كانت متوقعة استنادا الى عائدات اندية الدوري الممتاز من حقوق البث التلفزيوني التي بدأ العمل بها في الموسم الماضي.

واضاف ستنسون «نتوقع مزيدا من الانفاق في الايام السبعة المقبلة».

وانفقت اندية الدوري الممتاز 300 مليون جنيه استرليني في الاسبوع الاخير من سوق الانتقالات الصيف الماضي، اي اكثر مما دفعته طوال فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2017.