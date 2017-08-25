تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنزعج من ايقافه خمس مباريات، على الارض بتسجيله هدفا رائعا ومساهمته في الثاني في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه ريال مدريد على فيورنتينا الايطالي 2-1.

ويبقى على رونالدو، الحاصل على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم اربع مرات، تنفيذ العقوبة في ثلاث مباريات بعد ان عوقب لدفعه الحكم في ذهاب الكأس السوبر الاسبانية ضد برشلونة (ذهابا 3-1 في كامب نو، وايابا 2-0 على سانتياغو برنابيو) قبل معاودة اللعب في الدوري.

وبعد افتتاح فيورنتينا التسجيل بشكل مفاجئ عبر الفرنسي جوردان فيريتو، بتسديدة من على خط المنطقة (4)، قدم رونالدو بعبقريته لزميله الشاب بورخا مايورال كرة على طبق من فضة ادرك منها الاخير التعادل (7).

وسجل رونالدو هدف الفوز بطريقة مماثلة لهدفه في مرمى برشلونة والذي نال عليه الانذار الاول بسبب نزعه القميص، من كرة قوسية من مشارف المنطقة ووضعها في الشباك مباشرة (33).

وخاض رونالدو الدقائق التسعين كاملة حرصا من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على ان يحافظ اللاعب الموقوف على مستواه، وكاد النجم البرتغالي يسجل الهدف الثالث للفريق الملكي لولا تدخل القائم (82).

وقام زيدان بتغيير شبه كامل لعناصره الذين فرضوا سيطرة مطلقة على المجريات، في الشوط الثاني، ولعب نجله الثاني بين اربعة اولاد، حارس المرمى لوكا زيدان طيلة الـ 45 دقيقة الاخيرة مسجلا بداية طيبة مع الفريق الاول على ملعب سانتياغو برنابيو دون ان يواجه اي خطر حقيقي من لاعبي الخصم.