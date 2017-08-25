أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018 التي سحبت امس في موناكو، ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر سنتين في مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند الالماني وتوتنهام الانجليزي.



ووقع الفريق الملكي، حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي) آخرها في 2016 و2017 على حساب جاره أتلتيكو مدريد ويوڤنتوس الايطالي، في المجموعة الثامنة التي ضمت ايضا أبويل القبرصي.



واستهل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم بشكل رائع محرزا لقب الكأس السوبر الاوروبية على حساب مانشستر يونايتد الانجليزي، والاسبانية على حساب غريمه التاريخي برشلونة بأفضلية صريحة.



ويعول ريال على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم اربع مرات، وصاحب 106 اهداف في دوري الابطال (رقم قياسي) بينها واحد في الادوار التمهيدية. وستشهد المجموعتان الثانية والرابعة مواجهتين من العيار الثقيل، بين بايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي من جهة ويوڤنتوس وبرشلونة من جهة ثانية.



في الثانية، سيصطدم بايرن ميونيخ حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2013 بسان جرمان الطامح والذي ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ومعهما اندرلخت البلجيكي وسلتيك الاسكتلندي حامل لقب 1967.



ويريد باريس سان جرمان المملوك قطريا تعويض خروجه المخيب الموسم الماضي، عندما سقط في اياب ثمن النهائي امام برشلونة 1-6 بعد فوزه ذهابا 4-0 في باريس.



ولم يكن ممكنا تواجه برشلونة وباريس سان جرمان في دور المجموعات نظرا لتواجدهما في المستوى الثاني، كما لم يكن ممكنا تواجه فريقين من بلد واحد وفريقين من روسيا واوكرانيا في مجموعة واحدة.



وفي الرابعة، يستعيد برشلونة ذكرى نهائي 2015 عندما هزم يوڤنتوس 3-1 باحثا عن الثأر من «بيانكونيري» الذي اقصاه في ربع نهائي الموسم الماضي (3-0 و0-0)، ومعهما اولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ البرتغالي.



وستكون المجموعة الثالثة مجهولة المعالم مع تشلسي الانجليزي بطل 2012، اتلتيكو مدريد الاسباني وصيف 1974 و2014 و2016، روما الايطالي وصيف 1984، والوافد الجديد قره باخ الاذربيجاني.



ووقع مان يونايتد، حامل اللقب 3 مرات آخرها في 2008، في مجموعة اولى سهلة ضمت بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، بازل السويسري وسسكا موسكو الروسي.



لكن مهمة جاره اللدود مان سيتي، ستكون اصعب في السادسة مع شاختار دانيتسك بطل أوكرانيا، نابولي الايطالي وفينورد روتردام بطل هولندا وحامل لقب 1970.



اما ليڤربول، خامس ممثلي انجلترا والعائد بعد غياب، فوقع في مجموعة خامسة سهلة ضمت سبارتاك موسكو الروسي، اشبيلية الاسباني، وماريبور السلوڤيني.



ويستعيد موناكو الفرنسي ذكرى نهائي 2004 عندما خسر امام بورتو البرتغالي 0-3، ومعهما في المجموعة السابعة بشيكتاش التركي والوافد الجديد لايبزيغ الالماني.



«الدون» رونالدو أفضل لاعب في أوروبا



توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة افضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) امس في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.



وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوڤنتوس الايطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الاسباني الارجنتيني ليونيل ميسي.



واللقب هو الثالث لرونالدو (32 عاما) لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه حاليا مع ميسي، علما ان هذه الجائزة بدأت تمنح منذ العام 2011.



وقاد رونالدو، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، فريقه الى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتوج هدافا للمسابقة برصيد 12 هدفا. كما توج مع النادي الملكي بلقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الانجليزي حامل لقب الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) 2-1 في 8 الجاري.



وقال رونالدو: «هذه الجائزة ستمنحني التصميم لكي استمر في بذل الجهود الشاقة وعدم التراخي. اهدافي هي ذاتها دائما، الفوز بجميع الالقاب، التأهل الى كأس العالم مع منتخب بلادي».



مارتنز أفضل لاعبة



أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أمس حصول ليكي مارتنز لاعبة منتخب هولندا ونادي برشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة.



وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة ڤولفسبورغ وجنيڤر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون في نتيجة التصويت التي أعلنت في موناكو على هامش مراسم سحب قرعة دوري الأبطال.



وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة اوروبا هذا العام.



واختيرت مارتنز، البالغة من العمر 24 عاما، أفضل لاعبة في البطولة.



تكريم توتي من «يويفا»



وتسلم توتي الجائزة من رئيس الاتحاد، السلوڤيني ألكسندر شيفيرين قبل بدء قرعة دوري أبطال أوروبا.



ويعد توتي ـ الذي يعمل كمسؤول إداري حاليا في النادي ـ ثالث لاعب إيطالي يفوز بجائزة رئيس «يويفا»، بعد جياني ريڤيرا وباول مالديني..



بوفون أفضل حارس



حصد الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي بوفون جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا الموسم الماضي.



وتفوق الإيطالي بوفون على كل من يان أوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد الإسباني ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، وتوج بجائزة أفضل حارس في الموسم الماضي.



راموس أفضل مدافع

حصد اللاعب الإسباني الدولي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي.



وتفوق راموس في طريقه للجائزة على زميله في الفريق، البرازيلي مارسيلو، إضافة للمدافع الإيطالي الدولي ليوناردو بونوتشي، لاعب يوڤنتوس السابق، والمنتقل مؤخرا لنادي ميلان.



مودريتش أفضل لاعب وسط



توج لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي. متفوقا على زميليه كروس وكاسميرو.



كريستيانو أفضل مهاجم



حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل مهاجم في أوروبا الموسم الماضي متفوقا على غريمه نجم برشلونة ليونيل ميسي، ولاعب يوڤنتوس باولو ديبالا.