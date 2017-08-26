تتجه أنظار عشاق الملاكمة اليوم إلى لاس فيغاس الأميركية التي تحتضن نزال القرن بين الملاكم الأميركي فلويد مايويذر جونيور مع بطل الفنون القتالية الايرلندي كونور ماكغريغور.

وحقق الاميركي فلويد مايويذر المكنى «موني» (مال) ثروة طائلة وموقعا راسخا في تاريخ الملاكمة، لكنه عاد بسن الـ 40 عن اعتزاله لخوض النزال الأخير والفوز بالجائزة الكبرى.

ولد فلويد مايويذر جونيور في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن، وعاش فقيرا متقاذفا بين والده فلويد، الملاكم الجيد الذي واجه شوغار راي ليونارد، ووالدته ديبوراه مدمنة الهيرويين.

أمضى وقت فراغه في صالة الملاكمة المجاورة حيث كان يتدرب والده وعماه اللذان حصدا أكثر من لقب عالميا.

من جانبه، وخلال أربعة أعوام فقط، اعتاد الايرلندي كونور ماكغريغور على المال وأضواء الشهرة مع بروزه في عالم الفنون القتالية المختلطة («ام ام ايه»)، ويستعد نهاية للبروز على ساحة الملاكمة.

يشدد المليونير الايرلندي (29 عاما)، على انه لم ينس بداياته المتواضعة.

قبل اكتشاف موهبته ودخوله ميدان المنافسة في الولايات المتحدة عام 2013، تنقل ماكغريغور بين نقيضين: محاولة اكتساب مهارات مهنة السباكة، وفرض اسمه على ساحة الفنون القتالية المختلطة في بلاده.

خلال أعوام قليلة، انقلبت حياة ماكغريغور رأسا على عقب: من العوز والفقر، انتقل الى ركوب الطائرات الخاصة، وارتداء البزات المخيطة خصوصا له، والتنقل مع حقائب مليئة بملايين الدولارات.خلال سنوات الشباب، حاولت عائلة ماكغريغور إبعاده عن مبارزات القتال، وشجعته على تعلم السباكة.







النزال في أرقام

فيما يلي نزال الملاكم الاميركي فلويد مايويذر جونيور مع بطل الفنون القتالية الايرلندي كونور ماكغريغور بالارقام:

٭ 0 عدد مباريات الملاكمة لدى المحترفين التي خاضها ماكغريغور نجم الفنون القتالية المختلطة (أم أم ايه)، قبل مواجهة مايويذر جونيور الفائز في 49 مباراة من اصل 49 مباراة.

٭ 1.5 كلغ من الذهب لصناعة حزام «موني بيلت». سيقدمه رئيس المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» للفائز بالنزال. يحتوي ايضا على 3360 ماسة، 600 حبة من الياقوت و300 من الزمرد.

٭ 10 ملايين دولار أميركي المبلغ المدفوع من جعة كورونا لوضع اسمها على الحلبة.

٭ 99.99 دولارا، هو المبلغ المفروض في الولايات المتحدة لمشاهدة النزال على شاشة التلفزيون.

٭ 100 مليون دولار، هي الدفعة المسبقة التي حصل عليها مايويذر وقد ترتفع عائداته الى 250 مليون دولار بعد توزيع عائدات النقل التلفزيوني وعقود الرعاية، ما سيرفع مجموع عائداته الى مليار دولار اميركي منذ بداياته الاحترافية.

٭ 700 مليون دولار، التوقعات الإجمالية لعائدات النزال، ما سيجعله النزال الأغلى في التاريخ، أكثر من مواجهة مايويذر مع الفلبيني ماني باكياو في مايو 2015 (650 مليون دولار).

٭ 16 ألف دولار هو سعر التذكرة الأغلى، في الصف الأول في أرينا «تي - موبايل»، فيما تبلغ التذكرة الأقل ثمنا 1400 دولار.

بسعة تبلغ 20 ألف متفرج، ستصل عائدات التذاكر إلى 90 مليون دولار، لتتخطى الرقم القياسي لمواجهة مايويذر - باكياو في 2015 (72 مليون دولار).

شركات المراهنات تخشى فوز الإيرلندي

لا تخفي شركات المراهنات في لاس فيغاس آمالها في خروج الملاكم الاميركي فلويد مايويذر جونيور فائزا على بطل الفنون القتالية الايرلندي كونور ماكغريغور، وإلا ستكون العواقب وخيمة على حساباتها.

يبلغ مردود الرهان على ماكغريغور 5ـ1 أي يمكن لمن يراهن على فوزه بـ 100 دولار الفوز بـ 500 دولار، كونه يخوض نزاله الأول في الملاكمة أمام مايويذر الذي لم يخسر في 49 مباراة في عالم الاحتراف.

وبحال فوز ماكغريغور، ستتعرض شركات المراهنات لخسائر بنحو 48 مليون دولار بحسب التقديرات.