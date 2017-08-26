يخوض برشلونة المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم تحت وطأة التشرذم، فالنادي الكاتالوني يعيش فترة صعبة هذا الصيف بعد خسارته نجمه البرازيلي نيمار لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي.

ويبدو الوضع أكثر تعقيدا من النادي الملكي، ليس بسبب استمرار غياب الأوروغوياني لويس سواريز بسبب الإصابة، بل بسبب بوادر الشرخ بين اللاعبين والإدارة على خلفية قضية نيمار المنتقل الى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

وطالب لاعبو البرسا علنا الادارة بتعزيز صفوف الفريق الذي عجز حتى الآن عن اقناع ليفربول وبوروسيا دورتموند بالتخلي عن البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وساهم ميسي أيضا في تعقيد الوضع وتعزيز حالة عدم اليقين في اروقة النادي لأنه لم يوقع حتى الآن على العقد الجديد الذي من المفترض أن يربطه ببرشلونة حتى 2021، وذلك رغم أن الإعلان عن التوصل الى اتفاق بهذا الشأن كان في يوليو الماضي.

ومن جهته، يخوض اتلتيكو مدريد أطول رحلة له هذا الموسم عندما يسافر الى جزر الكاناري لمواجهة لاس بالماس في لقاء يخوضه دون هدافه الفرنسي انطوان غريزمان الموقوف بسبب طرده في المرحلة الافتتاحية ضد الوافد الجديد جيرونا الذي كان في طريقه لتحقيق المفاجأة بعدما تقدم 2-0 على مضيفه لكن الأخير عاد من بعيد وأدرك التعادل 2-2 في الدقائق الـ 12 الأخيرة. وفي المباريات الأخرى، يلتقي ليفانتي مع ديبورتيفو لا كورونيا، وجيرونا مع ملقة.

فرنسا

يحل ليون الرابع ضيفا ثقيلا على نانت الخامس عشر في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. ويحل نيس، ثالث الموسم الماضي، بدوره ضيفا على اميان العائد الى النخبة بعد غياب طويل، بعد ان تبخرت آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد نابولي الايطالي (0-4 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب).

ويلعب بوردو مع تروا، وكاين مع متز، وديجون مع مونبيلييه، وتولوز مع رين.