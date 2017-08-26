أنهى العداء البريطاني مو فرح مسيرته على المضمار بإحرازه سباق 5 آلاف متر في لقاء زيوريخ السوسري لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي.

واجتاز فرح، حامل 6 ذهبيات في بطولة العالم و4 أولمبية، والذي سينتقل من الآن وصاعدا الى سباقات الطرقات، زمنا قدره 13:06.05 دقيقة ليهزم الاميركي بول شيليمو والاثيوبي مختار ادريس بطل العالم.

وثأر فرح بالتالي لخسارته السباق ذاته في بطولة العالم في لندن خلال الشهر الجاري امام ادريس لينهي الأخير سلسلة من 10 ميدالية ذهبية للبريطاني في البطولات الكبرى بدأها في بطولة العالم في دايغو (كوريا الجنوبية) عام 2011.