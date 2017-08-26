عاد دافيد فيا (35 عاما) مهاجم نيويورك سيتي الاميركي الى تشكيلة منتخب اسبانيا لكرة القدم للمرة الاولى منذ ثلاثة اعوام، وذلك للمباراتين ضد ايطاليا وليشتنشتاين، في تصفيات مونديال 2018، حسبما اعلن الاتحاد الاسباني امس. وتلتقي اسبانيا مع ايطاليا في 2 سبتمبر، ومع ليشتنشتاين في 5 منه.

وقال مدرب المنتخب خولن لوبيتيغي «من المهم ان يلتحق بنا ويساعدنا». وتوج فيا مع اسبانيا بكأس اوروبا 2008 وكأس العالم 2010، وتعود المباراة الاخيرة له مع المنتخب الى يونيو 2014 حين فاز على استراليا 3-0 في مونديال البرازيل. وسجل فيا 59 هدفا في 97 مباراة مع المنتخب. وكان المهاجم الاسباني احرز مع برشلونة لقب الدوري الاسباني ثلاث مرات، ودوري ابطال اوروبا في 2011، قبل ان ينتقل في 2015 الى الولايات المتحدة.