تلقى الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، عقوبة الإيقاف 3 مباريات بسبب «كلام مسيء» وجهه لحكم مباراة فريقه مع تولوز، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الانضباط سيباستيان دونو.

وقال دونو: «تلقى ماركو فيراتي عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات (...) ليس فقط بسبب البطاقتين الصفراوين» ضد تولوز «بل بسبب كلام اعتبر مسيئا لهيئة التحكيم».

وسيغيب الدولي الإيطالي عن مواجهة سانت اتيان في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفي المرحلتين التاليتين من «ليغ 1».

وعن طبيعة كلام الإيطالي الذي بدا غاضبا لدى طرده على ملعب بارك دي برانس في الدقيقة 69، أشار دونو الى ان الأمر يتعلق بـ «كلام مهين واضح جدا ومسيء».