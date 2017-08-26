أصيب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي كلاوديو ماركيزيو في ركبته وسيغيب عن الملاعب لفترة أقصاها شهر كما اعلن نادي السيدة العجوز امس.

ويعاني ماركيزيو من أوجاع في ركبته التي خضع فيها لعملية في الرباط الصليبي عام 2016.

وقال يوفنتوس في بيان «سيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع».

وأغلب الظن ان ماركيزيو سيغيب عن المباراة الافتتاحية ليوفنتوس ضد برشلونة في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في اعادة للنهائي الذي جمع بينها في البطولة القارية قبل سنتين وانتهى بفوز الفريق الكاتالوني 3-1، والمقررة في 12 سبتمبر المقبل.

وسيغيب ماركيزيو العائد الى صفوف المنتخب الإيطالي في يونيو الماضي، بكل تأكيد عن مباراة «الازوري» المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إسبانيا في 2 سبتمبر.