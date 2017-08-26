

أعلن وست بروميتش البيون امس تعاقده مع الاسكتلندي اوليفر بوركي جناح لايبزيغ الألماني في عقد يمتد خمس سنوات.

ولم يكشف وست بروميتش قيمة الصفقة، لكن وسائل الاعلام البريطانية أشارت إلى أنها تصل إلى 15 مليون جنيه استرليني (نحو 19 مليون دولار).

وانتقل بوركي (20 عاما) من أكاديمية نوتنغهام فورست الى لايبزيغ في أغسطس الماضي، وساهم بتحقيقه المفاجأة بحلوله ثانيا في موسمه الاول في الدوري الالماني.

وبات بوركي خامس لاعب يتعاقد معه وست بروميتش في فترة الانتقالات الصيفية بعد غاريث باري وجاي رودريغيز والصيني جانغ يونينغ والمصري احمد حجازي.

وقد تكون بداية بوركي مع فريقه الجديد في مباراته ضد ستوك سيتي غدا الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز.