قرر مسؤولو كرة القدم الألمانية استمرار تطبيق نظام «حكم الفيديو المساعد»، خلال مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليغا)، رغم المشكلات التقنية التي شهدها النظام خلال مباريات المرحلة الأولى.

وأعلن القرار امس من قبل الاتحاد الألماني للعبة ورابطة الدوري الألماني.

وقال هيلموت كروج، مسؤول التحكيم في الاتحاد الألماني والمسؤول عن نظام الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم: «الاتحاد الألماني وحكامه يؤيدون بشكل صريح، قرار استمرار نظام حكم الفيديو المساعد، بعد أن أثبت بالفعل أنه قد يؤدي دورا مهما».

وأكد الاتحاد الألماني أن «تحليلا مكثفا» للأمر أجري قبل اتخاذ قرار الاستمرار.

وكانت مباريات المرحلة الأولى من الدوري الألماني هذا الموسم قد شهدت مشكلات تقنية عرقلت تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، حيث حال انقطاع الاتصال بين حكام الساحة ومركز حكام الفيديو في كولونيا دون الاستفادة من النظام في عدة مباريات.

بينما جرت الاستفادة من النظام جزئيا في مباريات أخرى، حيث حسم قرار منح بايرن ميونيخ ضربة جزاء، وكذلك إلغاء هدف لفرايبورغ جاء من موضع تسلل.