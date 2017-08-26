يسعى مان يونايتد لمواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه ليستر سيتي في المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وبعد أن فرض ايقاع المنافسة باكرا بفوزين كبيرين على وست هام وسوانسي 4-0، يستقبل مان يونايتد ليستر سيتي بطل 2016.

ويخوض «الشياطين الحمر» المباراة على وقع انباء اعادة التعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يتعافى من اصابة قوية بركبته تعرض لها مع يونايتد نهاية الموسم الماضي في الدوري الاوروبي.

وكان ابراهيموفيتش (35 عاما) افضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي (28 هدفا في مختلف المسابقات بينها 17 في الدوري)، وقاد فريقه الى احراز كأس رابطة الأندية ودرع المجتمع.

وبرغم عدم جهوزية زلاتان راهنا، الا ان البرتغالي جوزيه مورينيو يعوّل بشكل كبير على مهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب 3 اهداف في مباراتين.

ورأى زلاتان انه برغم انتقال المخضرم واين روني الى فريق بداياته ايفرتون «أصبحنا أقوى بعد التعاقد مع لوكاكو لأنه يملك مزايا مختلفة عني كمهاجم وعن (ماركوس) راشفورد».

وعاد الى تمارين يونايتد، بطل الدوري 20 مرة (رقم قياسي)، المدافعان لوك شو والارجنتيني ماركوس روخو بالاضافة الى الجناح أشلي يونغ.

ووقع يونايتد، بطل اوروبا 3 مرات آخرها في العام 2008، في مجموعة سهلة في دوري الابطال ضمت بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، بازل السويسري وسسكا موسكو الروسي.

أما روني (31 عاما) الذي أعلن اعتزاله دوليا هذا الاسبوع، فيحقق بدوره بداية جيدة مع ايفرتون، اذ سجل هدفين في مباراتين.

ويحل مان سيتي الخامس على بورنموث المتواضع، باحثا عن ترجمة المزيد من فرصه أمام المرمى.

وبرغم سيطرة رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا على مباراتي برايتون (2-0) وايفرتون (1-1)، الا ان سيتي لم يترجمها الى اهداف وافرة.

واستحوذ الفريق الازرق امام برايتون على الكرة بنسبة 78% وسدد 14 مرة، وامام ايفرتون بنسبة 65% وسدد 19 مرة.

وقال المهاجم رحيم سترلينغ الذي سجل هدف التعادل امام ايفرتون بعد نزوله بديلا «يجب أن نكون أكثر حسما. هذا ما نفتقده».

وعن اكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كايل ووكر في نهاية الشوط الاول «جميل أن ترى الشبان يركضون ويحتفظون بالكرة ويهاجمون على كل الجبهات برغم النقص العددي».

وفي باقي المباريات، يلعب نيوكاسل مع وست هام، واتفورد مع برايتون، كريستال بالاس مع سوانسي وهادرسفيلد مع ساوثمبتون.