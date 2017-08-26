توج بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، امس بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2016/ 2017، بعد أن قاد فريقه للتتويج باللقب الأول له في البطولة.

وتوج بوغبا متفوقا على المرشحين الآخرين، زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان.

وكان بوغبا قد سجل ثلاثة أهداف في البطولة الأوروبية خلال الموسم الماضي، من بينها الهدف الأول لمانشستر في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على أياكس الهولندي 2-0، علما بأنه شارك في التشكيل الأساسي في جميع المباريات الـ 15 لمانشستر في البطولة.

ولم يحضر بوغبا مراسم سحب القرعة والتتويج بالجوائز، لانشغاله بالاستعداد مع مان يونايتد للمباراة المقررة اليوم أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكنه قال، في تصريحات لموقع نادي مان يونايتد على الإنترنت، تعليقا على فوزه بالجائزة التي تمنح للمرة الأولى «فخور حقا بكوني أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.. أتمنى أن يكون هذا الموسم جيدا كالموسم السابق».

وكان تتويج مان يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي قد منحه التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد أوقعته القرعة في المجموعة الأولى مع بنفيكا البرتغالي وبازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي.