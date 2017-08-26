أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت في مونت كارلو، عن وقوع ميلان في مجموعة «مطمئنة» للفريق الإيطالي المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات في تاريخه، كما أسفرت عن مواجهة إنجليزية ألمانية بين أرسنال وكولون. ويتنافس ميلان، الذي صعد لدور المجموعات عبر الدور التمهيدي، مع أوستريا فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي وآيك أثينا اليوناني في المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة، التي تقام مباراتها النهائية في ليون الفرنسية في 16 مايو 2018. وبعد فوز ليفربول الإنجليزي على هوفنهايم الألماني في إياب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. أتاحت قرعة الدوري الأوروبي الفرصة أمام كولون لرد الاعتبار من خلال مواجهة أرسنال. ويتنافس كولون وأرسنال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا باتي بوريسوف البيلاروسي وريد ستار بلغراد الصربي. وضمت المجموعة الحادية عشر، نيس الفرنسي ولاتسيو الإيطالي وزولت وارجم البلجيكي، وفيتيسه أرنهيم الهولندي، بينما ضمت المجموعة الخامسة، ليون الفرنسي وأتلانتا الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وأبولون القبرصي.