تشهد المرحلة الثانية من بطولة ايطاليا لكرة القدم قمة مبكرة بين انتر ميلان وروما الطامحين الى انهاء سيطرة يوفنتوس على الالقاب.

ويستضيف روما على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية انتر ميلان، في اولى المواجهات الكبيرة هذا الموسم، في حين يحل يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية ضيفا على جنوى.

وانهى روما الموسم الماضي في مركز الوصيف بفارق اربع نقاط فقط خلف يوفنتوس، ويبحث من دون شك عن الفوز على انتر برغم صعوبة المهمة، خاصة ان الاخير كان ناشطا جدا في سوق الانتقالات ويتطلع بدروه الى المنافسة على اللقب.

ويخوض يوفنتوس مباراته مع مضيفه جنوى بحذر لأنه كان من القلائل الذين تغلبوا عليه في الموسم الماضي حين اسقطه بنتيجة كبيرة 3-1 في اكتوبر.

ويريد فريق السيدة العجوز تأكيد افضليته محليا قبل الانتقال الى الساحة الاوروبية، حيث سقط مرتين في نهائي دوري الابطال في المواسم الثلاثة الاخيرة.

ومن المتوقع ان يشرك اليغري الجناح البرازيلي الجديد دوغولاس كوستا المنتقل من بايرن ميونيخ بطل المانيا منذ البداية.

ويلعب ايضا بينفنتو مع بولونيا.

ألمانيا

يسعى كل من بايرن ميونيخ بطل المواسم الخمسة الماضية وغريمه بوروسيا دورتموند الى تحقيق الفوز الثاني في الدور الالماني.



ويحل بايرن ضيفا على فيردر بريمن، في حين يستضيف دورتموند هرتا برلين في المرحلة الثانية.



ومن المتوقع ان يعود حارس مرمى بايرن مانويل نوير الى تشكيلة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي بعد ان غاب عن المرحلة الاولى لعدم تعافيه تماما من عملية جراحية في كاحله خضع لها اواخر الموسم الماضي.



ومن المرجح ان يعود الى صفوف دورتموند الدولي الآخر اندري شورله بعد ان ابعدته الاصابة عن المرحلة الاولى، وان يستمر غياب زميله في المنتخب الالماني ماركو رويس الذي يعاني من اصابة في الركبة تعرض لها في مايو الماضي.



كما يلعب هوفنهايم وباير ليفركوزن، اوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، واينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ، وشتوتغارت مع ماينتس.