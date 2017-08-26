تأهل الاسباني روبرتو باوتيستا المصنف الأول إلى الدور النهائي في بطولة ونستون سالم المفتوحة للتنس للرجال أمس الجمعة.

ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية فاز باوتيستا على الألماني يان-لينارد شتروف بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-4 ليضمن المنافسة على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وسيلتقي باوتيستا في المباراة النهائية للبطولة في وقت لاحق من اليوم السبت مع دامير جومهور الذي هزم البريطاني كايل إدموند 1-6 و7-5 و6-3 ليصبح أول لاعب من البوسنة والهرسك يتأهل لمباراة نهائية في بطولات المحترفين ويسعد جماهير مواطنيه الذين سهروا لساعة متأخرة لمشاهدة مباراته.

وقال جومهور في تصريحات نشرها موقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الانترنت "أعتقد أن الكل في البوسنة لا يزال ساهرا ويشاهدني وهذا يجعلني بالفعل فخورا ببلادي."

وأضاف جومهور (25 عاما) "بالنسبة لبلد صغير مثل البوسنة فهذه فعلا نتيجة كبيرة.. ولذا فأنا فخور ببلادي وفحور بنفسي. وسيكون يوما جميلا غدا".

وجومهور المصنف 67 عالميا ليس أول لاعب ولد في البوسنة يصل لنهائي بطولة تنس بل فعلها قبله أخرون وهم يلعبون باسم بلدان مختلفة حاليا.

ولعب مارين شيليتش بطل أمريكا المفتوحة في 2014 باسم البوسنة كلاعب ناشيء لكنه تحول لتمثيل كرواتيا بعد الاحتراف.

كما لعب ايفان دوديج الذي توج باربعة ألقاب في الفردي باسم البوسنة حتى 2008 قبل التحول لتمثيل كرواتيا أيضا.

وكان باوتيستا الذي تفوق تماما على منافسه الألماني شتروف تأهل لنهائي البطولة في العام الماضي أيضا لكنه خسر أمام مواطنه بابلو كارينيو وبالتاكيد سيسعى لعدم تكرار الهزيمة هذه المرة.

وسيكون الفوز باللقب بالنسبة للاعبين مهما جدا قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة رابع وأخر البطولات الكبرى للموسم الحالي في ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك يوم الاثنين المقبل.