واصل مان يونايتد عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي وكان على حساب ليستر سيتي 2-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ورفع مان يونايتد رصيده الى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 3 نقاط.

على ملعب «أولد ترافورد» أنقذ البديلان ماركوس راشفورد ومروان فلايني فريقهما بعد أن سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 70 و82 على التوالي.

من جهته، أنقد رحيم ستيرلينغ فريقه مان سيتي مجددا هذا الموسم، بتسجيله هدف فوز قاتل أمام مضيفه بورنموث، قبل طرده ببطاقة صفراء ثانية.

وهي المرة الثانية تواليا ينقذ لاعب الوسط الدولي البالغ 22 عاما، فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، بعدما حقق في المرحلة السابقة التعادل أمام الضيف ايڤرتون (1-1) في الدقائق الأخيرة.

واليوم، انتظر ستيرلينغ حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز على بورنموث (2-1)، بعدما كان تشارلي دانييلز قد منح المضيف التقدم (13)، وعادل البرازيلي غابريال جيزوس في الدقيقة 21.

الا ان فرحة ستيرلينغ وفريقه عكرها نيله البطاقة الصفراء الثانية من الحكم مايك دين، على خلفية احتفاله المفرط بالهدف مع مشجعي سيتي في ملعب «فيتنيس فيرست ستاديوم» (10 آلاف متفرج)، الأصغر بين ملاعب اندية الدوري الانجليزي الممتاز، ونزول بعضهم الى أرض الملعب. ورفع مان سيتي رصيده الى 7 نقاط. وخسر هــادرسفيلــد الصاعد اولى نقاطه بتعادله من دون أهداف مع ضيفه ساوثمبتون السادس، فبقيت شباكه عذراء بعد 3 مباريات.

وعمق نيوكاسل يونايتد العائد الى دوري الأضواء جراح ضيفه وست هام اللندني وهزمه 3-0 أمام 52 ألف متفرج على ملعب «سانت جيمس بارك».

وحقق سوانسي فوزه الأول ملحقا الخسارة الثالثة على التوالي بكريستال بالاس وصيف القاع الذي لم يسجل اي هدف حتى الآن، وذلك بنتيجة 2-0.

وتعادل واتفورد الخامس وضيفه برايتون السابع عشر 0-0.



الريدز - المدفعجية



يخوض ليڤربول قمة المرحلة أمام ضيفه ارسنال اليوم، على وقع عودته الى مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وعاد ليڤربول، المتوج 5 مرات في البطولة الاوروبية المرموقة آخرها في 2005، الى دور المجموعات للمرة الاولى منذ موسم 2014-2015، والثانية منذ 2010. ووقع ليڤربول في مجموعة خامسة سهلة ضمت سبارتاك موسكو الروسي، اشبيليــة الاسبانـي، وماريبــور السلـوفينـــي.

ويبحث توتنهام وضيف الموسم الماضي عن تعويض خسارته أمام تشلسي عندما يلاقي بيرنلي، بعد وقوعه في مجموعة نارية في دوري الابطال مع ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا 12 مرة وبوروسيا دورتموند الالماني. ويلعب حامل اللقب تشلسي على ملعبه في مواجهة صعبة أمام إيڤرتون.